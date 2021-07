Mihajlovic | «Il Bologna farà meglio dell’anno scorso Su Arnautovic…»

(Di sabato 24 luglio 2021) Il tecnico serbo ha parlato della situazione in casanell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Sinisa, tecnico del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: OBIETTIVI – «Sono fiducioso: quest’anno faremopassato. Puntiamo a restare stailmente nella sinistra della classifica e ad avvicinarsi il più possibile ai primi sette posti». ARNAUTOVIC – «E’ uno abituato di più a fare gol, gioca per la squadra, può fare il falso nove, è bravo, è forte fisicamente. E’ uno che tiene in ansia la linea dinfensiva. E anche altri poi si ...

Advertising

DiMarzio : #Bologna, da #Arnautovic a #Medel: le parole di #Mihajlovic - ProfidiAndrea : ???? #Bologna, finalmente Marko #Arnautovic: cifre e dettagli dell'operazione €3m nelle casse dello #Shangai che lib… - infoitsport : Mihajlovic sul mercato del Bologna: 'Nuovi arrivi? Prima deve partire qualcuno' - osmanking401 : RT @DiMarzio: #Bologna, da #Arnautovic a #Medel: le parole di #Mihajlovic - tcm24com : Bologna, Mihaijlovic: 'Arnautovic faremo di tutto per averlo. Siamo incompleti' #mihajlovic #bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Bologna

DIRETTAFERALPISALÒ : TEST IMPORTANTE PERFeralpisalò è in diretta da Pinzolo, sabato 24 luglio : orario ancora da confermare (dovrebbe essere alle 16:30) per un'amichevole che chiuderà il ritiro dei felsinei, che ...Commenta per primo Dopo una lunga attesa, ilha finalmente chiuso il colpo per Marko Arnautovic . Come scrive La Gazzetta dello Sport , i ...Inter sarà presto a disposizione di SinisaTutte le amichevoli delle squadre di Serie A in programma oggi, sabato 24 luglio Ieri ha aperto la Lazio, con la cinquina rifilata alla Triestina nella terza amichevole stagionale. La squadra di Sarri ...L'attaccante austriaco ex Inter sta per tornare nel campionato italiano: arriverà alla corte di Sinisa Mihajlovic ...