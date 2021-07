Intervista al direttore generale dell’Aifa Magrini | “Sbaglia chi dice che per i giovani il vaccino non serve Sono a rischio anche loro”

Advertising

La Repubblica

L'indicatore dei ricoveri non può bastare"algenerale dell'Aifa Magrini: "Sbaglia chi dice che per i giovani il vaccino non serve. Sono a rischio anche loro" La psicologa ...Nicola Magrini non ha ancora scaricato il Green Pass sul cellulare. "Mi ci devo impegnare un po' e non ho avuto tempo". Ma ilgenerale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, si è vaccinato volentieri. "Un anno circa dopo il mio ricovero allo Spallanzani per Covid19 ho fatto una dose e ora sono molto più ...Altre marche sono in arrivo. Sanofi e poi Curevac: stanno lavorando per avere un vaccino di seconda generazione, più potente ed efficace ...