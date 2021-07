Gli auguri a Mattarella da parte dell'Italia Team alle Olimpiadi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Da Tokyo è arrivato il videomessaggio di auguri degli azzurri per il compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A realizzarlo le atlete e gli atleti dell'Italia Team radunatisi poco prima della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Da #Tokyo2020 il videomessaggio di auguri dell'#ItaliaTeam per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella che proprio oggi festeggia i suoi 80 ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Da Tokyo è arrivato il videomessaggio didegli azzurri per il compleanno del Presidentea Repubblica, Sergio. A realizzarlo le atlete e gli atletiradunatisi poco primanza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Da #Tokyo2020 il videomessaggio di'#per il Presidentea Repubblica Sergio #che proprio oggi festeggia i suoi 80 ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Buon compleanno presidente Mattarella: dal villaggio olimpico di Tokyo il videomessaggio di auguri degli Azzurri Lo hanno realizzato le atlete e gli atleti dell'Italia Team radunatisi oggi pomeriggio a Tokyo ... e col Capo Missione Carlo Mornati, ha cantato la celebre canzone 'Tanti auguri a te', dedicandola al ...

Mattarella compie 80 anni, pioggia di auguri al presidente amato Moltissimi gli auguri arrivati dalle istituzioni, ministri, leader politici e dalla gente comune sui social. Anche il ct della nazionale campione d'europa Roberto Mancini ha scritto "Tanti Auguri di ...

Plenkovic in sede di governo rinnova gli auguri all'UI LaVoce del popolo Mattarella compie 80 anni, pioggia di auguri al presidente amato Roma, 23 lug. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 80 anni. Nato a Palermo il 23 luglio del 1941, ha iniziato con ...

Sergio Mattarella compie 80 anni Sergio Mattarella compie 80 anni. Il presidente della Repubblica, infatti, è nato a Palermo il 23 luglio del 1941. Nella sua carriera accademica ha insegnato ...

