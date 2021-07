Torino | Mandragora | “Servono 25 leader Juric mi ha impressionato”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Per raggiungere gli obiettivi nonquattro o cinque, ma 25 e c’è bisogno di gente che abbia voglia di migliorarsi: vogliamo dimostrare e non parlare, lavorando con grande intensità“. Queste le parole di Rolandoai microfoni diChannel nel bel mezzo della preparazione con il nuovo tecnico, Ivan. E sull’ex Verona: “Mi haper la sua cura dei dettagli e per il modo in cui crea entusiasmo e mi piace molto la sua concezione del lavoro. In ogni esercizio ci chiede grande intensità, speriamo di raggiungere grandi traguardi insieme“. Dopo due ...

Advertising

sportface2016 : #Torino, le parole di #Mandragora: 'Juric mi ha impressionato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Mandragora: 'Servono 25 leader, Belotti? Lo aspettiamo' - napolimagazine : TORINO - Mandragora: 'Servono 25 leader, Belotti? Lo aspettiamo' - apetrazzuolo : TORINO - Mandragora: 'Servono 25 leader, Belotti? Lo aspettiamo' - infoitsport : Torino, Mandragora su Belotti: “Lo aspettiamo, fondamentale il suo apporto” -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Mandragora

Rolandoha parlato dal ritiro dela Santa Cristina Val Gardena: le dichiarazioni del centrocampista Rolandoha parlato ai microfoni diChannel. Le sue parole. ...Il centrocampista delRolandoracconta i primi giorni della gestione Ivan Juric: 'Stiamo lavorando molto e bene, con entusiasmo. E' la cosa più importante. E stiamo vivendo il ritiro in maniera ...(ANSA) – TORINO, 22 LUG – Anche per Rolando Mandragora il Toro deve voltare pagina. “Per raggiungere gli obiettivi non servono quattro o cinque leader, ma 25 – sottolinea il classe 1997 arrivato a gen ...(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Anche per Rolando Mandragora il Toro deve voltare pagina. "Per raggiungere gli obiettivi non servono quattro o cinque leader, ma 25 - sottolinea il classe 1997 arrivato a gen ...