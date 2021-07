Covid, siamo già oltre i casi di luglio 2020: i nuovi contagi Comune per Comune (Di giovedì 22 luglio 2021) E' costante la crescita dei contagi in Lombardia e in provincia di Brescia (così come in tutta Italia, e in gran parte d'Europa). Sono 38 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 192 in sette giorni ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 22 luglio 2021) E' costante la crescita deiin Lombardia e in provincia di Brescia (così come in tutta Italia, e in gran parte d'Europa). Sono 38 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 192 in sette giorni ...

