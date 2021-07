Quanto costa un biglietto per viaggiare nello Spazio? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Centoventicinquemila dollari. Questo il prezzo con cui sono stati messi in vendita i biglietti per andare in orbita, a bordo di una mongolfiera grande Quanto uno stadio di calcio. Si tratta dell’astronave Neptune, progettata dalla compagnia di voli spaziali umani Space Perspective, che sta già prendendo le prenotazioni per i voli all’inizio del 2024, proprio nei giorni in cui parliamo del primo storico volo di Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos. Space Perspective sostiene di reinventare il brivido dell’esplorazione dello Spazio, portando i viaggiatori a 30 chilometri da terra in un viaggio di circa sei ore. Di questo tempo due ore saranno dedicate ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) Centoventicinquemila dollari. Questo il prezzo con cui sono stati messi in vendita i biglietti per andare in orbita, a bordo di una mongolfiera grandeuno stadio di calcio. Si tratta dell’astronave Neptune, progettata dalla compagnia di voli spaziali umani Space Perspective, che sta già prendendo le prenotazioni per i voli all’inizio del 2024, proprio nei giorni in cui parliamo del primo storico volo di Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos. Space Perspective sostiene di reinventare il brivido dell’esplorazione dello, portando i viaggiatori a 30 chilometri da terra in un viaggio di circa sei ore. Di questo tempo due ore saranno dedicate ...

