Piazza Affari chiude sotto quota 24 mila punti (Di lunedì 19 luglio 2021) Avvio di settimana all’insegna delle vendite per il listino di Piazza Affari. Causa le tensioni in arrivo dal fronte sanitario, che rischiano di far deragliare la ripresa, e la debolezza del comparto energetico, penalizzato dall’accordo in sede Opec+ per l’incremento dell’output, l’ottava del listino di milano, e delle altre borse europee, è iniziata all’insegna delle vendite. Il Ftse Mib ha così chiuso la seduta in rosso del 3,33% a 23.965,92 punti (prima volta sotto 24 mila da maggio), spinta al ribasso dai due comparti più rappresentativi: quello bancario (-5,07% di BPER, -4,23% di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Avvio di settimana all’insegna delle vendite per il listino di. Causa le tensioni in arrivo dal fronte sanitario, che rischiano di far deragliare la ripresa, e la debolezza del comparto energetico, penalizzato dall’accordo in sede Opec+ per l’incremento dell’output, l’ottava del listino dino, e delle altre borse europee, è iniziata all’insegna delle vendite. Il Ftse Mib ha così chiuso la seduta in rosso del 3,33% a 23.965,92(prima volta24da maggio), spinta al ribasso dai due comparti più rappresentativi: quello bancario (-5,07% di BPER, -4,23% di ...

Advertising

giapao : RT @scarlots: #vienegiututto compresa la Borsa... La variante Delta affonda le Borse. Piazza Affari cede il 3,3% e chiude la peggiore sedut… - Ori254 : RT @francotaratufo2: E questi 'successi' di S. Draghi non li evidenziamo? Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%.… - pameladiverona : RT @francotaratufo2: E questi 'successi' di S. Draghi non li evidenziamo? Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%.… - Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Maglia nera per Piazza Affari. La Borsa di Milano tocca il -3,3%. Il titolo Enel in calo del 5. Male anche i bancari ht… - SarettaAsR79 : @Pepe_Martinez_8 Non c'ho idea, ma c'è una contraddizione in termini, n9n vuoi spettacolizzare la cosa ma hai fatt… -