Calciomercato Milan | settimana decisiva | le trattative dei rossoneri

(Di lunedì 19 luglio 2021)bollente in casa rossonera. Dopo Giroud il Diavolo strappa un accordo per Kaio Jorge e tratta il rinnovo… Ilè entrato nel vivo e ilha già chiuso diverse operazioni: Tomori, Tonali, Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz. Il club di Via Aldo Rossi, inoltre, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina avrebbe trovato un accordo di massima con Kaio Jorge. Manca ora l’intesa con il Santos, che chiederebbe non meno di 10 milioni di euro. Nel frattempo nei prossimi giorni Maldini e Massara dovrebbero incontrare l’agente ...

Da ex juventino e tifoso della Juve, ha più il rimpianto che Donnarumma non sia arrivato a Torino nelle scorse settimane o dieci anni fa quando poi si trasferì nel settore giovanile del? "Il ...KAIO VUOLE IL? Allo stesso modo i vertici rossoneri sono in pole per l'attaccante brasiliano Kaio Jorge, in scadenza di contratto con il Santos a fine anno. Con lui e il suo agente Bertolucci ...Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge Matias Viña, ex obiettivo di calciomercato del Milan, è adesso vicino alla Roma, che lo ha scelto ...Coutinho indicato obiettivo di mercato del Milan da più fonti, ma affare difficile. Pure un altro club di Serie A è interessato all'ex Inter.