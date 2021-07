Dalla Francia: il Marsiglia non rinuncia a Boga (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riporta il quotidiano francese La Provence, l’Olympique Marsiglia non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare all’acquisto di Jérémie Boga nonostante le difficoltà nel raggiungere un accordo con il Sassuolo sul prezzo del cartellino. I colleghi d’oltralpe, infatti, affermano che Jean-Michel Aulas (presidente Marsiglia) potrebbe riuscire a convincere i neroverdi alzando leggermente l’offerta e sottolineando la prossima scadenza del contratto del calciatore ivoriano (giugno 2022). Foto: Twitter Boga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riporta il quotidiano francese La Provence, l’Olympiquenon avrebbe alcuna intenzione dire all’acquisto di Jérémienonostante le difficoltà nel raggiungere un accordo con il Sassuolo sul prezzo del cartellino. I colleghi d’oltralpe, infatti, affermano che Jean-Michel Aulas (presidente) potrebbe riuscire a convincere i neroverdi alzando leggermente l’offerta e sottolineando la prossima scadenza del contratto del calciatore ivoriano (giugno 2022). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Gb: 'Quarantena per chi arriva dalla Francia, anche se vaccinato' #granbretagna - Adnkronos : #ObbligoVaccinale, Bassetti: 'Impariamo dalla Francia, niente ristoranti, treni o cinema senza vaccinazione o tampo… - AntoVitiello : Fodé Ballo-Touré (24) del Monaco idea concreta per il #Milan come vice Hernandez sulla sinistra. Confermate le indi… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? - PaolaAnna8 : RT @CastigamattU: @RadioSavana Vorrebbero mettere il nazi lasciapssare da noi fin dalla prossima settimana. Allo stato dei fatti, siamo mes… -