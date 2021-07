Green Pass alla francese: Figliuolo e il Pd spingono per l’adozione, con alternativa del tampone (Di martedì 13 luglio 2021) Per il Generale Commissario il sistema del Green Pass potrebbe dare una spinta agli indecisi del vaccino, anche se andrebbe comunque fornita l'alternativa del tampone per rispettare gli equilibri costituzionali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) Per il Generale Commissario il sistema delpotrebbe dare una spinta agli indecisi del vaccino, anche se andrebbe comunque fornita l'delper rispettare gli equilibri costituzionali L'articolo proviene da Firenze Post.

