Finale Europei di calcio | tutti i maxischermi di Genova per seguire l' Italia

È previsto domani sera - domenica 11 luglio alle 21 - il fischio di inizio della Finale degli Europei di calcio, che vedrà in campo l'Italia contro l'Inghilterra. A Genova cresce la voglia di tifare ...

