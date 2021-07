Black Widow | la reazione di Tom Holland | Un film che aspettavo da anni

(Di sabato 10 luglio 2021) Tomha speso parole assai favorevoli nei confronti di, nuovo titolo Marvel, definito come un 'meraviglioso cheda'. Tra supereroi ci si sostiene vicendevolmente, si sa! Questa volta, però, Tomsi è superato e ha pronunciato parole assai favorevoli nei confronti di, l'ultimodel Marvel Cinematic Universe che vede Florence Pugh e Scarlett Johansson tra i protagonisti. Come riportato da Comic Book, Tomha condiviso tutto il suo amore per ...

Advertising

hectormauall : RT @pokemonderba: stavo per spoilerarmi una cosa di black widow da instagram - imxbitch : per favore, su tiktok, mettere il warning se mettete clip di black widow - L0VE4GAIN1ALL : RT @L0KIART: black widow uno dei miglior film dell'mcu comunque - _bieber_rauhl : voglio fare il remake di black widow - incoherrentZ : RT @spideyrica: #BlackWidow Spoiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valentina Allegra de la Fontaine doveva essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Widow

la figlia di un regista e di una famosa attrice ad avere interpretato la protagonista durante i flashback diLa protagonista di, il nuovo film stan alone (cioà dedicato a un unico personaggio) del Marvel Cinematic Universe , ha come protagonista Natasha Romanoff che, come in tutti ...Il prequel parla delle origini della Romanoff e dopo una lunga attesa arriver nelle sale dal 7 luglio. Scarlett Johansson abbandona il ruolo dinei prossimi blockbuster della ...L'attore racconta il suo Red Guardian nella video intervista a cura di Hot Corn. Il film è in sala e su Disney+ in Accesso VIP ...if / Instar L'attore di Black Widow, che ha sposato la cantante di "Smile" a Las Vegas nel 2020, si vanta anche di essere il patrigno delle sue due ...