Baia dei Turchi | giovane coppia trovata morta in mare Caduti dalla scogliera

Advertising

rtl1025 : ?? Una giovane coppia di #Cerignola, di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Bai… - zazoomblog : Baia dei Turchi due ragazzi morti: caduti dalla scogliera. Tragedia a Otranto - #Turchi #ragazzi #morti: #caduti - UnioneSarda : Giovane coppia trovata morta nel mare di #Otranto, sotto la scogliera della Baia dei Turchi #Italia - rep_bari : Otranto, una 27enne e un 29enne muoiono annegati nella Baia dei Turchi: i bagnanti li portano a riva e provano a sa… - Rossell43088941 : RT @rtl1025: ?? Una giovane coppia di #Cerignola, di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Baia dei Turch… -

Ultime Notizie dalla rete : Baia dei

Una giovane coppia di Cerignola (Foggia), di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera dellaTurchi di Otranto, in una delle insenature più suggestive del Salento. Sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto e i Carabinieri. La dinamica dell'incidente Si cerca di ...Turchi di Otranto. Una giovane coppia di Cerignola (Foggia), di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera dellaTurchi di Otranto (Lecce), in una delle ...Il mare è una tavolozza dalle tinte artiche, vira dal verde smeraldo al blu petrolio – in una baia violentata dal devastante sversamento ... ecco l’Aialik, uno dei monumentali ghiacciai dell’Alaska ...Fidanzati morti alla Baia dei Turchi: forse precipitati dalla scogliera. E’ da ricostruire la dinamica dell’incidente: non si esclude che i due giovani fidanzati, di Cerignola ...