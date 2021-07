Naufragi | la recensione | Storie di anime e naufragi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ladi, un film di Stefano Chiantini interpretato da Micaela Ramazzotti, che ancora una volta offre il ritratto sincero di una femminilità fuori fuoco, rotta, spezzata. Reale, rarefatto, inquieto: il cinema come spazio dell'anima e sublimazione delle storture. Non può non partire da qui ladidi Stefano Chiantini, autore che ha fatto della raffinatezza e dell'essenzialità la sua cifra stilistica come dimostrano i precedenti L'amore non basta e Isole. Il film, disponibile dal 9 luglio sulle principali piattaforme on demand (Apple TV/ iTunes, Google ...

