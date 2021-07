Fabrizio Corona è una furia, il motivo del suo sfogo – FOTO (Di giovedì 8 luglio 2021) Ennesimo sfogo di Fabrizio Corona sui social network. Il re dei paparazzi è una furia su uno degli argomenti più delicati al momento: le sue parole. Fabrizio Corona si rende protagonista di un ennesimo sfogo sui propri social network. Infatti l’ex paparazzo si è espresso sul Ddl Zan, la legge contro omofobia e transfobia approvata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ennesimodisui social network. Il re dei paparazzi è unasu uno degli argomenti più delicati al momento: le sue parole.si rende protagonista di un ennesimosui propri social network. Infatti l’ex paparazzo si è espresso sul Ddl Zan, la legge contro omofobia e transfobia approvata L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ceci60587179 : @AvvColombina E se lo dice Fabrizio Corona, cosa vogliamo di più, PARPIGLIA è una merda - Alessan85713545 : Ecco chi è Parpiglia cerca di fare successo sui successi degli altri cosa che sta facendo ora con Tommy,denigrando… - OKalitera : RT @AvvColombina: #prelemi 'Il metodo di Parpiglia è scrivere in direct, minacciare querele, chiamare i giornali per cui lavora per fare… - AvvColombina : #prelemi 'Il metodo di Parpiglia è scrivere in direct, minacciare querele, chiamare i giornali per cui lavora per… - SPYit_official : Fabrizio Corona si scaglia contro il DDL Zan: “Avete rotto con questa legge contro l’omofobia” #ddlzan… -