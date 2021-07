Avellino, 8 ragazzi positivi al Covid dopo un campeggio: famiglie in isolamento (Di giovedì 8 luglio 2021) I giovani di Avellino, nessuno vaccinato, facevano parte di una comitiva composta complessivamente da 24 adolescenti e sono stati posto in isolamento con le rispettive famiglie. Otto ragazzi di Avellino e provincia sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato ad un campus estivo a Manfredonia (Foggia). La notizia e’ stata confermata dalla Asl di Leggi su 2anews (Di giovedì 8 luglio 2021) I giovani di, nessuno vaccinato, facevano parte di una comitiva composta complessivamente da 24 adolescenti e sono stati posto incon le rispettive. Ottodie provincia sono risultatialaver partecipato ad un campus estivo a Manfredonia (Foggia). La notizia e’ stata confermata dalla Asl di

Focolaio nel campo scuola a Manfredonia , nel Foggiano. Sono otto i ragazzi irpini, di Avellino e della provincia, risultati positivi di ritorno dal Gargano. Altri 17 sono in isolamento insieme ai loro familiari. Il focolaio pare sia esploso solo nel gruppo irpino.

