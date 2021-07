Verso Tokyo 2020 | le “divine” Federica Pellegrini e Bebe Vio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Le due protagoniste di un numero speciale di Vanity FairVio sono due delle azzurre più celebri dello sport italiano. Una si appresta a fare la sua quinta Olimpiade (mai nessuna come lei), l’altra è pronta a fare da portabandiera alle Paralimpiadi. Fede esono così protagoniste del nuovo numero di Vanity Fair, immortalate dagli scatti di Maurizio Cattelan. La nostra storia è stata difficile, ma non è mai stata triste. È stata faticosissima, ma non malinconica. “Fare scherma – dice– senza braccia pareva utopia e i miei sogni sembravano impossibili da realizzare. Sono ...

, alla vigilia delle Olimpiadi, si vauna proroga dello stato di emergenza, in Nuova Zelanda e Indonesia sono state estese le restrizioni per fronteggiare la pandemia e anche in nove ...L'espansione a Taiwan fu parte della generale politica di espansionesud del Giappone durante ... Le atrocità commesse dall'Esercito del Tenno durante la seconda Guerra Mondiale, quandoera ...Sono giornate di grande entusiasmo in casa Aquila Basket: non solo per la costruzione della nuova Dolomiti Energia Trentino, ma anche per la storica qualificazione ai giochi olimpici di Tokyo 2020 ...Federica Pellegrini e Bebe Vio sono due delle azzurre più celebri dello sport italiano. Una si appresta a fare la sua quinta Olimpiade ...