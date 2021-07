Inizio scuola 2021, in Emilia Romagna al via il 13 settembre. Ecco la delibera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lezioni al via in Emilia-Romagna lunedì 13 settembre 2021, e chiusura fissata per sabato 4 giugno 2022. Con una decisione della Giunta regionale, che ha così accolto l'invito del ministero dell'Istruzione ad anticipare la partenza, acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo, sono state fissate le date di avvio e termine dell'anno scolastico 2021/2022 per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lezioni al via inlunedì 13, e chiusura fissata per sabato 4 giugno 2022. Con una decisione della Giunta regionale, che ha così accolto l'invito del ministero dell'Istruzione ad anticipare la partenza, acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo, sono state fissate le date di avvio e termine dell'anno scolastico/2022 per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP). L'articolo .

