M5S, la farsa continua. Sì di Giuseppi a mediare: i contiani temono di fare la fine dei responsabili (Di sabato 3 luglio 2021) M5S, la farsa continua con il sì di Conte alla mediazione con Grillo. In realtà solo una decisione frutto della paura più grande: quella paventata dagli eletti di fare la fine dei responsabili. Grillo e Conte se ne sono detti di tutti i colori. Fra video e conferenze stampa, parlando a nuora perché suocera intenda, si sono reciprocamente apostrofati in ogni modo. E, peggio ancora, hanno svilito per quel poco che era rimasto della credibilità di un Movimento al lumicino imploso sotto il fuoco ami-nemico di leader e garante. Eppure, tra chat infuocate e riunioni carbonare, i parlamentari pentastellati, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) M5S, lacon il sì di Conte alla mediazione con Grillo. In realtà solo una decisione frutto della paura più grande: quella paventata dagli eletti diladei. Grillo e Conte se ne sono detti di tutti i colori. Fra video e conferenze stampa, parlando a nuora perché suocera intenda, si sono reciprocamente apostrofati in ogni modo. E, peggio ancora, hanno svilito per quel poco che era rimasto della credibilità di un Movimento al lumicino imploso sotto il fuoco ami-nemico di leader e garante. Eppure, tra chat infuocate e riunioni carbonare, i parlamentari pentastellati, ...

Advertising

SecolodItalia1 : M5S, la farsa continua. Sì di Giuseppi a mediare: i contiani temono di fare la fine dei responsabili… - paolorm2012 : Beppe Grillo, ribaltone a tarda sera: farsa M5s, il 'comitato' per sventare la scissione di Conte… - paologdmara : - Antiogu60 : #LiberoScorreggio di quale ribaltone parlate? Cosa vi entra in tasca dalle vicende del #M5S che voi odiate?… - Santy86089940 : Beppe Grillo, ribaltone a tarda sera: farsa M5s, il 'comitato' per sventare la scissione di Conte -