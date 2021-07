Gerard Hopkins | allitterazioni per un mare in tempesta

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 4 luglio 2021) Nella notte del 7 dicembre 1875 il Deutschland, una nave di emigranti partita da Brema per New York, si incagliò alla foce del Tamigi e lentamente affondò. Il Times riportò scene atroci. Nel tentativo di salvare un bambino un marinaio finì decapitato. Per accorciare l’agonia un uomo si impiccò e un altro si tagliò le vene. Morirono anche cinque suore tedesche, espulse dal Reich in base alle leggi anticattoliche del Kulturkampf di Bismarck. Il Times riferisce che «si presero per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.