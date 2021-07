Malika Ayane insultata perché confusa con Malika Chalhy: "Non sono io" (Di venerdì 2 luglio 2021) “Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate NON sono IO. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?”. E’ il commento che Malika Ayane ha affidato a Twitter. La cantante, erroneamente scambiata per Malika Chalhy, la 22enne cacciata di casa dai genitori perché omosessuale, sta ricevendo valanghe di tweet di solidarietà, ma anche di insulti da parte di utenti che credono di parlare con la giovane ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: lache cercate NONIO. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?”. E’ il commento cheha affidato a Twitter. La cantante, erroneamente scambiata per, la 22enne cacciata di casa dai genitoriomosessuale, sta ricevendo valanghe di tweet di solidarietà, ma anche di insulti da parte di utenti che credono di parlare con la giovane ...

Corriere : E sui social insulti alla cantante Malika Ayane. Lei: «Non sono io, fulmini di guerra» - discordoconme : RT @bravimabasta: 'sta cosa che la gente stia insultando Malika Ayane sui social dovrebbe spingerci a chiedere un commissariamento immediat… - Cafeponci : RT @FBiasin: C'è un sacco di gente che ha sbagliato #Malika e attacca la Ayane. Questo è già di per sé piuttosto grottesco ma il problema… - VenEr0s : RT @FBiasin: C'è un sacco di gente che ha sbagliato #Malika e attacca la Ayane. Questo è già di per sé piuttosto grottesco ma il problema… - FBiasin : C'è un sacco di gente che ha sbagliato #Malika e attacca la Ayane. Questo è già di per sé piuttosto grottesco ma i… -