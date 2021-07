L' Europeo dei contagi Il governo inglese | Non andate a Roma Stretta del Viminale | più controlli allo stadio

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 1 luglio 2021) Partita tra due giorni, inutile la quarantena breve. Londra ai tifosi: "Restate a casa". All'Olimpico verifiche sui biglietti aerei. Paura per il match in Russia tra Svizzera e Spagna e per la finale a Wembley. Duemila infettati per Scozia