Esclusiva: Mario Rui-Galatasaray, passi in avanti sull’ingaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) Incontro proficuo per il trasferimento di Mario Rui dal Napoli al Galatasaray. Premesso che c’è già un accordo tra i due club per 5 milioni più almeno uno di bonus, in serata c’è stato un summit a Istanbul tra l’intermediario dell’operazione e i turchi. Mario Rui chiede un piccolo ritocco rispetto a quanto attualmente a Napoli (circa 2,5 milioni a stagione), serve ancora un po’ di tempo, ma ci sono i margini per arrivare a una definizione. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Incontro proficuo per il trasferimento diRui dal Napoli al. Premesso che c’è già un accordo tra i due club per 5 milioni più almeno uno di bonus, in serata c’è stato un summit a Istanbul tra l’intermediario dell’operazione e i turchi.Rui chiede un piccolo ritocco rispetto a quanto attualmente a Napoli (circa 2,5 milioni a stagione), serve ancora un po’ di tempo, ma ci sono i margini per arrivare a una definizione. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zazoomblog : Da Noemi a Fiorella Mannoia a Mario Biondi: al via il Festival Internazionale di Mezza Estate 2021 [ESCLUSIVA] -… - filippoboatti : In esclusiva siamo in grado di mostrarvi il ministro Orlando a colloquio con il megapresidente del consiglio, Mario… - mario_z88 : Caduta di stile di Piersilvio quando ha detto che la Marcuzzi è andata via perché voleva un contratto di esclusiva.… - mario_palmisano : RT @RescueMed: ? #Libia: si temono centinaia di morti nell'esplosione avvenuta nel centro di detenzione di #Gharyan, dove erano state rinch… - LucianoSalvaci : RT @audels96: In esclusiva la risposta di Cristiano Giuntoli all'offerta ricevuta, da parte del Galatasaray, per Mario Rui! -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Mario Malagò risponde a De Laurentiis: 'Calendario Serie A? Draghi ha altre priorità al momento' ... Giovanni Malagò, risponde a De Laurentiis che ieri aveva rivolto un appello al Premier Mario ... Lo slittamento del campionato è comunque materia esclusiva di competenza di Figc e Lega. Vorrei ricordare ...

Serie A, niente campionato spezzatino. A Mediaset Coppa Italia e Supercoppa ...Mario Draghi per gli spettatori ma soprattutto apre a una svolta storica per Coppa Italia e Supercoppa. Mediaset ha infatti strappato alla Rai i diritti tv del torneo, che sarà così in esclusiva ...

Esclusiva: Mario Rui-Galatasaray, domani incontro alfredopedulla.com Serie A, niente campionato spezzatino. A Mediaset Coppa Italia e Supercoppa La Lega dice no alle 10 partite «spalmate» su orari diversi nel weekend. E intanto scrive al premier Draghi: «Settore allo stremo, serve sostegno» ...

ESCLUSIVO | Calciomercato, tentativo Udinese-Watford per Lemina Tornato al Southampton dopo l'esperienza in prestito al Fulham, l'ex Juventus è finito nei radar dei Pozzo, proprietari di Udinese e Watford ...

... Giovanni Malagò, risponde a De Laurentiis che ieri aveva rivolto un appello al Premier... Lo slittamento del campionato è comunque materiadi competenza di Figc e Lega. Vorrei ricordare ......Draghi per gli spettatori ma soprattutto apre a una svolta storica per Coppa Italia e Supercoppa. Mediaset ha infatti strappato alla Rai i diritti tv del torneo, che sarà così in...La Lega dice no alle 10 partite «spalmate» su orari diversi nel weekend. E intanto scrive al premier Draghi: «Settore allo stremo, serve sostegno» ...Tornato al Southampton dopo l'esperienza in prestito al Fulham, l'ex Juventus è finito nei radar dei Pozzo, proprietari di Udinese e Watford ...