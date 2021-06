Messi | a mezzanotte svincolato dal Barcellona Laporta glissa – VIDEO

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ascade il contratto di Lionelcon il: ecco le parole disul possibile rinnovo –Lionelsaràdal: il campione blaugrana è impegnato in Copa America dove sta trascinando la sua Argentina. Intanto in Spagna tiene banco la questione del rinnovo del contratto. La trasmissione spagnola El Chiringuito ha intercettato Joan, presidente del, chiedendogli se fosse preoccupato per il rinnovo di ...

CorSport : Clamoroso #Messi: a mezzanotte sarà #svincolato dal Barcellona - IlmsgitSport : Messi, l'ultimo giorno al Barcellona: a mezzanotte scade il contratto. Che ne sarà della Pulce? - ilmessaggeroit : Messi, l'ultimo giorno al Barcellona: a mezzanotte scade il contratto. Che ne sarà della Pulce? - Soppressatira : A mezzanotte scade il contratto di Messi col Barcellona. Ore decisive per vedere se Landini convince il Governo a p… - tuttosport : Incredibile, #Messi a mezzanotte sarà #svincolato -

...da giocatore del Barcellona . Una frase che fa un certo effetto solo a leggerla. Vent'anni e 7.478 giorni dopo, la Pulce e il club catalano possono vedere i loro nomi separati: a...Lionel Messi a mezzanotte sarà ufficialmente svincolato dal Barcellona. Il presidente Laporta cerca un accordo per il rinnovo last minute.Lionel Messi a mezzanotte sarà libero di accordarsi con qualsiasi altri club: l'attaccante argentino, in scadenza di contratto, non ha ancora trovato un accordo col Barcellona per il rinnovo ...