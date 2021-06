Stop al Cashback | scontro in maggioranza M5S | errore abolirlo | governo ci ripensi Perché Draghi ha sospeso il programma

(Di martedì 29 giugno 2021) Dalla ministra Dadone a Di Battista, si moltiplicano le critiche rispetto alla sospensione del. Soddisfazione invece in Forza Italia da sempre contraria al

sospeso:all'operazione La sospensione dell'operazionedecisa dall'esecutivo e prevista da domani crea scompiglio nella maggioranza . " La sospensione delè un errore ,......Finanze alla Camera commentando loall'incentivo sulle transazioni elettroniche ( leggi l'articolo ). 'L'incentivo ha avuto un enorme riscontro - aggiungono dal M5S parlando ancora del-...Il Cashback di Stato verrà sospeso dal 1 luglio. Sullo stop del sistema si è creato il caos nella politica, tra chi è d’accordo con la decisione e chi invece si dice assolutamente contrario. Tra quest ...La cabina di regia ha deciso di non reiterare l’iniziativa nel secondo semestre dell’anno. Saranno saldati i «primi» e poi il cashback andrà in soffitta. Aml di pancia per la decisione del governo anc ...