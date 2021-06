Non convince il debutto di Dedicato: Serena Autieri per ora rimandata (Di lunedì 28 giugno 2021) Al mattino estivo di Rai 1 a quanto pare, tutto sembra essere concesso, del resto lo si era capito anche lo scorso anno quando la rete ha mandato in onda il discutibile C’è tempo per…In questa stagione si riprova a cambiare, mischiando le carte in tavola, con Dedicato, il nuovo programma condotto da Serena Autieri. Ed è d’obbligo una premessa: è certamente presto per giudicare, la prima puntata è quella del debutto. C’è l’emozione ( e forse troppe lacrime in questa prima puntata per Serena Autieri, davvero troppe), ci sono i ritmi da prendere, c’è da capire cosa funzioni e cosa no. E come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Al mattino estivo di Rai 1 a quanto pare, tutto sembra essere concesso, del resto lo si era capito anche lo scorso anno quando la rete ha mandato in onda il discutibile C’è tempo per…In questa stagione si riprova a cambiare, mischiando le carte in tavola, con, il nuovo programma condotto da. Ed è d’obbligo una premessa: è certamente presto per giudicare, la prima puntata è quella del. C’è l’emozione ( e forse troppe lacrime in questa prima puntata per, davvero troppe), ci sono i ritmi da prendere, c’è da capire cosa funzioni e cosa no. E come ...

Advertising

capuanogio : ?? #Salernitana, il trust proposto da #Lotito non convince la #Figc. Necessario un approfondimento perché alcune in… - CalcioPillole : #Udinese, problemi per #MaxiRomero alle visite mediche Il giocatore argentino, reduce dall'infortunio al ginocchio… - t1ghvtr0p3 : @bea__styles__ Siii amo però non mi convince l'icon fjahsha ceh secondo te si abbina? - moonlightsgloss : non mi convince tanto la parte iniziale ma classica canzone che tra due giorni sta in cima alla mia ripetizione continua - SalernoSport24 : Salernitana, il trust non convince: ecco i motivi. -

Ultime Notizie dalla rete : Non convince Il tridente non convince: Insigne e Berardi spenti, Chiesa scalpita Goal.com Napoli, Insigne prova a convincere Emerson Palmieri a vestire l’azzurro In casa Napoli l'obiettivo di mercato è ormai chiarissimo: Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea è la prima richiesta di Luciano Spalletti, il ...

"Mio figlio è stato deriso e umiliato. Non mi darò pace finché non avremo verità e giustizia” “Sono determinata a cercare la verità, vado avanti fino a che non avrò giustizia. Quella di una mamma”. Non si dà pace la madre di Orlando Merenda, il ragazzo di 18 anni di Torino che si è tolto la vi ...

In casa Napoli l'obiettivo di mercato è ormai chiarissimo: Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea è la prima richiesta di Luciano Spalletti, il ...“Sono determinata a cercare la verità, vado avanti fino a che non avrò giustizia. Quella di una mamma”. Non si dà pace la madre di Orlando Merenda, il ragazzo di 18 anni di Torino che si è tolto la vi ...