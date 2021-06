Brozovic: “Europeo itinerante? Non ci dà fastidio. Contro la Spagna non difenderemo tutta la partita” (Di lunedì 28 giugno 2021) Intervenuto dal ritiro della Nazionale croata a margine della sfida odierna Contro la Spagna valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, il centrocampista Marcelo Brozovic, giocatore dell‘Inter, ha parlato della sfida in conferenza: “Europeo itinerante? Non ci dà fastidio, è vita sportiva. Viaggiare il giorno prima della partita considerando che ci sono cinque giorni tra una partita e l’altra, non è un problema. Tutto si può fare”. Sulla Spagna: “Il duello a centrocampo con Busquets? Potrebbe non decidere l’intero ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Intervenuto dal ritiro della Nazionale croata a margine della sfida odiernalavalida per gli ottavi di finale di Euro 2020, il centrocampista Marcelo, giocatore dell‘Inter, ha parlato della sfida in conferenza: “? Non ci dà, è vita sportiva. Viaggiare il giorno prima dellaconsiderando che ci sono cinque giorni tra unae l’altra, non è un problema. Tutto si può fare”. Sulla: “Il duello a centrocampo con Busquets? Potrebbe non decidere l’intero ...

