Asmana Spa | il paradiso del benessere riapre il 1 luglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) La più grande SPA d’Italia, Asmana Wellness World, immersa nel verde del Parco di Villa Montalvo, a pochi minuti da Firenze, riapre il primo luglio del 2021. La destinazione che rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso è un punto di riferimento per gli abitanti di tutta la Toscana, l’Emilia Romagna ed un’attrattiva importante per tutti i turisti italiani e stranieri per ritrovare il benessere, mentale che fisico, con un percorso di relax a 360°.