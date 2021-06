Maneskin | il bacio tra Damiano e Thomas | ”L’amore non è mai sbagliato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 giugno 2021) Idurante uno show in Polonia hanno voluto marcare il loro sostegno alla comunità LGBTQIA+. Arriva così iltraRaggi, il chitarrista della band, sul palco del Polsat SuperHit Festiwal 2021. La band è ha cantato I wanna be your slave, canzone che ha conquistato il disco d’oro in Polonia. Questo rappresenta un altro grande riconoscimento per il gruppo romano che ha approfittato di quel palco per lanciare un grande messaggio sociale. Un tema quanto mai sentito in Polonia dove la comunità LGBTQIA+ è ancora in una situazione di emarginazione a causa della mentalità conservatrice di una parte del ...