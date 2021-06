Jerry Calà | Non è vero che ho tradito Mara Venier in viaggio di nozze

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 25 giugno 2021): «Avevo 8 in greco, ma puntai sul cabaret.esagera: non l’ho tradita dopo le» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 16, di Massimo Cutò. Che cos’è l’estate? «È uno stato d’animo, non una stagione». Eccolo qui Calogero Alessandro Augusto, detto«perché facevo l’imitazione diLewis», nato a Catania, sbarcato a Milano da bambino con papà e mamma, quindi studente ana dove vive in un palazzo del ‘700 a due passi dall’Arena. Sposato, divorziato, risposato, un figlio diciottenne, lunedì compirà 70 anni (e mezzo secolo di ...