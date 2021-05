Crollo della funivia | «Non riesco nemmeno a descrivere quello che ho visto»

(Di lunedì 24 maggio 2021) Eitan, 5 anni, ha un trauma cranico: è ricoverato all’ospedale di Torino e le sue condizioni sono gravi ma stabili. Ieri, nella tragedia della funivia Stresa – Mottarone, di cui è l’unico superstite, ha perso il fratellino Tom, di due anni, la mamma Tal Peleg e il papà Amit. La famiglia Biran, di origini israeliane, viveva a Pavia, da dove ieri è partita la zia Aya: ha preso una stanza in hotel a Torino per stare accanto al nipotino.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crollo della

... aggiunge don Villa, con un pensiero anche alla ricaduta che avrà per la vita di Stresa: "Essendo appena usciti dalla pandemia il bloccofunivia arresterà un polmone di questa cittadina ...'Sono sorpreso, soprattutto delaccelerato del numero dei ricoverati con sintomi e in ... con una buona aderenzapopolazione alle misure di prevenzione'. Così Nino Cartabellotta, ...Sono gravi le condizioni del piccolo sopravvissuto nell’incidente della funivia del Mottarone. Il bambino (cinque anni) è stato sottoposto ad un intervento presso l’ospedale infantile Regina ...La causa del crollo della cabina sulla Funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte, sarebbe la rottura di un cavo portante, staccatosi all’altezza ...