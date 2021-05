Rubano carburante per 1500 euro a Cortona | una denuncia

(Di domenica 23 maggio 2021)perto 27enne rumeno residente a Sinalungato in stato di liberta. I Carabinieri della Compagnia di, a termine di articolata attività di indagine, hannoto in stato di libertà un cittadino di origine rumena residente a Sinalunga (SI) di 27 anni per furto aggravato e continuato di

Advertising

ABIMAGE : Cortona (AR) - Furti: rubano carburante per 1500 euro, una denuncia I Carabinieri della Compagnia di Cortona, a ter… - ABIMAGE : Cortona (AR) - Furti: rubano carburante per 1500 euro, una denuncia - CasilinaNews : A1, casello Anagni. Rubano due auto ma uno di loro rimane senza carburante: fermati i conducenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano carburante

ilMetropolitano.it

BRINDISI - Furto didestinato alla centrale Federico II di Brindisi. Il gasolio era necessario per il servizio pubblico. Nella prima mattina di oggi (20 maggio), a Taranto, Massafra, Palagianello e Monteiasi, ......del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Alassio Cronaca...] Navigazione articoli Santa Margherita Ligure, peschereccio imbarca acqua e sversain maredenunciato in stato di libertà un cittadino di origine romena residente a Sinalunga (Si) di 27 anni per furto aggravato e continuato di carburante ...Dopo aver sfondato la vetrina hanno incendiato l'esercizio. Sul posto i Vigili del Fuoco, indagano i Carabinieri ...