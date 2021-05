Finale d’andata Cittadella-Venezia 0-1: Di Mariano decisivo (Di domenica 23 maggio 2021) La Finale d’andata dei playoff di Serie B Cittadella-Venezia si è conclusa con il risultato di 0-1 grazie al gol di Di Mariano. Gli arancioneroverdi espugnano con merito il Tombolato: creano e gestiscono. Granata sottotono, vicini al pareggio solo con Tsadjout. Fra quattro giorni, giovedì 27, ritorno al Penzo. Tre risultati utili per i ragazzi di Zanetti, la squadra di Venturato dovrà solo vincere con due gol di scarto Finale d’andata Cittadella-Venezia: come si è svolta la partita? Primo tempo La gara parte con fasi di studio in avvio e le due squadre che si affrontano sulla mediana. All 11? prima occasione del Venezia. Da corner, torre di Svoboda, Ceccaroni in tuffo da due passi, Kastrati si salva d’istinto. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Ladei playoff di Serie Bsi è conclusa con il risultato di 0-1 grazie al gol di Di. Gli arancioneroverdi espugnano con merito il Tombolato: creano e gestiscono. Granata sottotono, vicini al pareggio solo con Tsadjout. Fra quattro giorni, giovedì 27, ritorno al Penzo. Tre risultati utili per i ragazzi di Zanetti, la squadra di Venturato dovrà solo vincere con due gol di scarto: come si è svolta la partita? Primo tempo La gara parte con fasi di studio in avvio e le due squadre che si affrontano sulla mediana. All 11? prima occasione del. Da corner, torre di Svoboda, Ceccaroni in tuffo da due passi, Kastrati si salva d’istinto. ...

