Falcone | Bellanova | ‘portare avanti impegno in lotta alla mafia’

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il 23 maggio 1992 la mafia uccide Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. In questa giornata ricordiamo il loro coraggio e il loro sacrificio, quella vita spesa are contro la mafia, per far prevalere giustizia e legalità”. Così Teresadi Iv sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.