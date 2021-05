Cede un cavo, precipita una cabina della funivia di Stresa: 13 morti, gravi 2 bambini (video) (Di domenica 23 maggio 2021) Una tragedia incredibile, con un bilancio terribile: una cabina della funivia è precipitata sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, ha provocato la morte di 13 persone, con 3 feriti gravi, tra cui due bambini trasportati in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita. Uno dei due bambini feriti, di cinque anni, è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori. “La situazione è critica, entrambi i bambini sono in prognosi riservata, in pericolo di vita”, ha detto Giovanni La Valle e Fabrizio Gennari, rispettivamente Direttore sanitario della Città della Salute di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 maggio 2021) Una tragedia incredibile, con un bilancio terribile: unata sul Mottarone, nella zona intorno anel Verbano, ha provocato la morte di 13 persone, con 3 feriti, tra cui duetrasportati in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita. Uno dei dueferiti, di cinque anni, è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori. “La situazione è critica, entrambi isono in prognosi riservata, in pericolo di vita”, ha detto Giovanni La Valle e Fabrizio Gennari, rispettivamente Direttore sanitarioCittàSalute di ...

