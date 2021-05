VIDEO Benedetta Pilato record del mondo nei 50 rana! 16 anni e un’impresa epica (Di sabato 22 maggio 2021) Benedetta Pilato ha scritto una pagina di storia del nuoto alla Duna Arena di Budapest, dove ha siglato il nuovo record del mondo dei 50 metri rana. In occasione delle semifinali degli Europei 2021, infatti, la pugliese ha timbrato un roboante 29.30 in semifinale e ha così migliorato di dieci centesimi il precedente primato che apparteneva alla statunitense Lilly King dai Mondiali 2017, disputati tra l’altro proprio nella capitale ungherese. Prestazione encomiabile da parte della 16enne, che ha confermato di essere un fenomeno assoluto del nuoto internazionale e, dopo l’argento iridato su questa distanza, ha messo il suo nome nel listone dei record, dove tra l’altro figura al momento anche Federica Pellegrini col suo crono sui 200 stile libero datato 2009. L’azzurra era incredula dopo essere uscita ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)ha scritto una pagina di storia del nuoto alla Duna Arena di Budapest, dove ha siglato il nuovodeldei 50 metri rana. In occasione delle semifinali degli Europei 2021, infatti, la pugliese ha timbrato un roboante 29.30 in semifinale e ha così migliorato di dieci centesimi il precedente primato che apparteneva alla statunitense Lilly King dai Mondiali 2017, disputati tra l’altro proprio nella capitale ungherese. Prestazione encomiabile da parte della 16enne, che ha confermato di essere un fenomeno assoluto del nuoto internazionale e, dopo l’argento iridato su questa distanza, ha messo il suo nome nel listone dei, dove tra l’altro figura al momento anche Federica Pellegrini col suo crono sui 200 stile libero datato 2009. L’azzurra era incredula dopo essere uscita ...

