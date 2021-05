Esperienza lisergica: la metro a Termini, entri nella A esci nella B (Di sabato 22 maggio 2021) Il diavolo si nasconde nei dettagli. O nei piccoli particolari. Così succede che alla vigilia d’una campagna elettorale che in pratica è già partita, con Virginia Raggi e Carlo Calenda in campo e il Pd che aspetta le primarie per lanciare Roberto Gualtieri (all’appello manca però ancora il centrodestra), si fa un gran parlare del rilancio della città. Roma è pronta a ripartire insieme all’Italia nel post Covid? Basterà il miliardo di euro del Pnrr per rimettere in moto la Capitale? Non per fare sempre i soliti paragoni, ma la sensazione è che Milano sia già in ripresa, mentre qui si aspetta l’arrivo messianico del sindaco, come se tutto potesse essere risolto dalla politica. Ma così non è. E comunque ottobre sarà già tardi. La ripartenza è adesso. Mentre ci si arrovella su questi temi, succede che un giorno si arrivi alla stazione Termini e si debba prendere la ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Il diavolo si nasconde nei dettagli. O nei piccoli particolari. Così succede che alla vigilia d’una campagna elettorale che in pratica è già partita, con Virginia Raggi e Carlo Calenda in campo e il Pd che aspetta le primarie per lanciare Roberto Gualtieri (all’appello manca però ancora il centrodestra), si fa un gran parlare del rilancio della città. Roma è pronta a ripartire insieme all’Italia nel post Covid? Basterà il miliardo di euro del Pnrr per rimettere in moto la Capitale? Non per fare sempre i soliti paragoni, ma la sensazione è che Milano sia già in ripresa, mentre qui si aspetta l’arrivo messianico del sindaco, come se tutto potesse essere risolto dalla politica. Ma così non è. E comunque ottobre sarà già tardi. La ripartenza è adesso. Mentre ci si arrovella su questi temi, succede che un giorno si arrivi alla stazionee si debba prendere la ...

Advertising

ASovranista : RT @SennaGianMarco: Sentire qualcuno di sinistra parlare di establishment come un’entità di altra da sè è un esperienza davvero lisergica. - MariMario1 : RT @SennaGianMarco: Sentire qualcuno di sinistra parlare di establishment come un’entità di altra da sè è un esperienza davvero lisergica. - bellosguardo90 : @LorenzPlatania Ultima esperienza lisergica con un URP è stata con quello della Cassazione, che risponde solo via pec, due settimane dopo. - thewaterflea : RT @SennaGianMarco: Sentire qualcuno di sinistra parlare di establishment come un’entità di altra da sè è un esperienza davvero lisergica. - ilbarone1967 : RT @SennaGianMarco: Sentire qualcuno di sinistra parlare di establishment come un’entità di altra da sè è un esperienza davvero lisergica. -

Ultime Notizie dalla rete : Esperienza lisergica Marzo 2021: Mick Softley - SUNRISE (1970) - Anima Fiammeggiante Verso la fine del decennio tentò di mettere su un gruppo, i Soft Cloud, ma l'esperienza non ottenne ... On the road again è uno schizzo acustico che precede la lunga distensione lisergica di Love ...

Che cos'è il 'rinascimento psichedelico'? ... dai culti mesenterici alla letteratura lisergica, dalla memetica alla psicoterapia, dalla ... Da scrittore di fiction sono anni che cerco di raccontare quell'esperienza, fallendo sistematicamente. ...

Esperienza lisergica: la metro a Termini, entri nella A esci nella B Il Foglio Verso la fine del decennio tentò di mettere su un gruppo, i Soft Cloud, ma l'non ottenne ... On the road again è uno schizzo acustico che precede la lunga distensionedi Love ...... dai culti mesenterici alla letteratura, dalla memetica alla psicoterapia, dalla ... Da scrittore di fiction sono anni che cerco di raccontare quell', fallendo sistematicamente. ...