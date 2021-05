Emendamento concerie | anche la giunta Rossi ci aveva provato

Advertising

controradio : Inchiesta Dda: Toscana verso abrogazione emendamento pro-concerie - -

Ultime Notizie dalla rete : Emendamento concerie

Il Tirreno

A proposito della cosiddetta "legge pro" il consigliere regionale FdI e vicepresidente della commissione Ambiente, Alessandro ...ha fatto il Pd? Ci ha provato due anni dopo con un...'Abbiamo scritto una memoria difensiva e basilare, non un parere - ha aggiunto - , perché la redazione dell'in questione non aveva coinvolto gli uffici della Giunta e perché c'era da ...Una bozza di delibera aprì l’istruttoria sulla norma pro-Cuoio. Poi ci fu il blitz del Pd nonostante il no dell’ufficio legislativo della Regione ...A più di un mese dall’intervento della magistratura, resiste il muro di gomma alzato dall’egemone Pd toscano davanti all’inchiesta che vede indagati sul fronte politico l’ormai ex capo di gabinetto de ...