Zack Snyder: in arrivo un film su Re Artù (Di venerdì 21 maggio 2021) Zack Snyder si allontana per un po' dai supereroi e dagli zombi, per concentrarsi su un film dedicato alla leggenda di Re Artù In questi ultimi mesi si è parlato molto di Zack Snyder, soprattutto in merito alla Zack Snyder's Justice League (ribattezzata anche Snyder Cut). Ma non solo: è di pochi giorni l'arrivo su Netflix della pellicola sugli zombie Army of the Dead. Insomma, Tra rivisitazioni e nuove uscite, c'è sempre il tempo di pensare ad un altro progetto. Si parlava già da un po' di un cambio di rotta nei prossimi progetti del regista; infatti, vorrebbe riportare in scena una sua versione della leggenda di Re Artù. Il regista abbandona quindi i cinecomic (e gli zombi) per tuffarsi nei secoli ...

