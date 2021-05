Mutui prima casa giovani | zero imposte | garanzia statale al 80% con Isee basso

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una speranza in più per idi poter acquistarecon iagevolati. Questo il frutto delle decisioni del governo Draghi con il Decreto Sostegni bis approvato in Cdm il 20 maggio 2021. In ballo c’è il dare la possibilità aiunder 36 di poter comprare laapprofittando dell’abolizione delledi registro e catastali, delanticipo e dellaal 80%, anzichè l’attuale 50% e delle spese del notaio dimezzate. Nella bozza del provvedimento, è stato introdotta una norma secondo cui viene data priorità di accesso al Fondoaiche ancora non hanno compiuto 36 ...

- AIUTI ACQUISTOCASA Confermati gli aiuti all acquisto dellacasa per i giovani under 36 titolari di un rapporto di lavoro atipico. Fino al 30 giugno 2022 le domande presentate da chi ..."Per lavolta c'è un fondo per la ricerca di base, si chiamerà Fondo italiano per la scienza, ...: tutte le misure approvate Banche, saltano (per ora) gli incentivi alle fusioni Arriva in ...Quali sono gli aiuti per i giovani previsti dal decreto sostegni bis, tra cui quello del mutuo per la prima casa? Il premier Mario Draghi ha presentato il testo del decreto sosteg ...Draghi corregge il tiro: per i mutui prima casa destinati ai giovani nel 2021 la garanzia statale, inizialmente promessa al 100%, sarà invece fissata all'80%. Per agevolare gli under 35 ad acquistare ...