Benevento, Inzaghi verso l'addio: deciso il sostituto (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Benevento ha individuato il nome del prossimo allenatore: sembra ormai scontato l'esonero di Filippo Inzaghi dopo la retrocessione Fabio Liverani è il primo candidato alla panchina del Benevento. Sembra ormai scontato l'esonero di Filippo Inzaghi dopo la retrocessione in Serie B. Il tecnico dovrà liberarsi dal Parma prima di firmare con il club campano. Contatti in corso, ma il presidente Oreste Vigorito tiene in grande considerazione anche Giovanni Stroppa, ancora sotto il contratto con il Crotone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

