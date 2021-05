Juventus Atalanta | sarà l’ultima gara in bianconero per Buffon ma non solo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Diversi giocatori dellapotrebbero dire addio ai bianconeri a fine stagione. Questa sera la possibilità di alzare l’ultimo trofeo. Ecco di chi si tratta La Gazzetta dello Sport passa in rassegna tutti quei giocatori per cui-Juve potrebbe esserefinale con la maglia della. Si va da– per cui potrebbe essere anchepartita della carriera – a Chiellini che non ha ancora ricevuto novità dalla Juve sul futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ma anche Ronaldo, Dybala, Szczesny, Morata, Demiral e Ramsey non sono sicuri di restare a Torino il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prima della finale di Coppa Italia di questa sera traha parlato Cristiano Doni, ex attaccante dei nerazzurri L'ex giocatore dell'Cristiano Doni ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in attesa della finale tra la ...... potrebbe anche sbarcare in Italia (è stato accostato a tanti club, Inter ecomprese ). Che sia la volta buona con il Milan? Molto dipenderà dall'esito della sfida con l'. Il Diavolo ...Incroci sul campo e incroci fuori del campo. Da una parte si decide quale squadra, tra Atalanta e Juventus, solleverà la Coppa Italia questa sera a Reggio Emilia, dall’altra si intrecciano e si infitt ...Il Corriere della Serasottolinea come la finale di Coppa Italia in procinto di disputarsi questa sera sia così piena di emozioni dimenticate che servono occhi nuovi per ...