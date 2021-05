Sei regioni verso la zona bianca dal primo giugno 2021: cosa si potrà fare (Di martedì 18 maggio 2021) Sembrerebbero esserci buone notizie almeno per sei regioni italiane, le prime che, a partire da inizio giugno, potrebbero passare in zona bianca. Solo la Sardegna prima di diventare addirittura una regione in zona rossa, aveva vissuto un breve periodo in zona bianca, e i sardi avevano potuto “godere” di una ritrovata libertà che era costata comunque molto cara nelle settimane successive. Con l’arrivo della bella stagione però, la speranza è che il virus inizi a diffondersi di meno, anche considerato il fatto che milioni di italiani sono stati vaccinati e che migliaia di persone sono state contagiate e guarite. Quali sono le regioni che dal primo giugno 2021 potrebbero passare in zona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 maggio 2021) Sembrerebbero esserci buone notizie almeno per seiitaliane, le prime che, a partire da inizio, potrebbero passare in. Solo la Sardegna prima di diventare addirittura una regione inrossa, aveva vissuto un breve periodo in, e i sardi avevano potuto “godere” di una ritrovata libertà che era costata comunque molto cara nelle settimane successive. Con l’arrivo della bella stagione però, la speranza è che il virus inizi a diffondersi di meno, anche considerato il fatto che milioni di italiani sono stati vaccinati e che migliaia di persone sono state contagiate e guarite. Quali sono leche dalpotrebbero passare in...

Advertising

zaiapresidente : ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7… - zazoomblog : Sei regioni in zona bianca da inizio giugno: chi potrà dire addio al coprifuoco - #regioni #bianca #inizio #giugno… - infoitinterno : Nuovo decreto: coprifuoco alle 23 da domani, zona bianca in sei regioni. Italia verso la normalità - Denise71410717 : RT @zaiapresidente: ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7 giu… - franser_real : Sei Regioni candidate alla zona bianca entro il 7 giugno -