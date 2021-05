Pesanti raid Israele a Gaza al termine di settimana di violenze (Di lunedì 17 maggio 2021) Dense colonne di fumo sullo skyline di Gaza sono visibili dopo i Pesanti raid israeliani all'alba di lunedì 17 maggio nella Striscia. Sono le immagini che concludono una settimana di violenze tra lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Dense colonne di fumo sullo skyline disono visibili dopo iisraeliani all'alba di lunedì 17 maggio nella Striscia. Sono le immagini che concludono unaditra lo ...

Advertising

CalosiGuido : RT @guidoolimpio: Sintesi. IDF: raid aerei, distrutti 15 km di tunnel a Gaza. Danni pesanti a rete elettrica. Vittime: 188 palestinesi,10 i… - Activnews24 : ?? UPDATE | Il numero 2 della Jihad islamica a #Gaza è stato ucciso questa mattina durante i pesanti raid israeliani… - JarmishM : RT @AlefreePalestin: Pesanti raid israeliani , in questo momento , stanno colpendo quello che resta di Gaza . In soli 10 minuti sono stati… - Fusillide : RT @PieraBelfanti: Ancora pesanti raid su Gaza e razzi su Israele. Onu per un cessate il fuoco immediato - marco_bragazzi : RT @AlefreePalestin: Pesanti raid israeliani , in questo momento , stanno colpendo quello che resta di Gaza . In soli 10 minuti sono stati… -