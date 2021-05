(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa di un, traffico rallentato lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza del km 10,100, ainSan Mango Piemonte. L’, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto una moto causando ildi una persona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Incidente mortale sulla #A2, direzione ##Salerno: un decesso ** - lavocedelne : Anziano cade dalle scale e muore a Glorenza - RiccucciSilvia : RT @qn_lanazione: Choc a #Siena. Il fantino Brio muore in un incidente. Con la Porsche contro un albero a Bolgheri - infoitinterno : Sardegna, l'ennesimo tragico incidente mortale: perde la vita un giovane di 35 anni - qn_lanazione : Choc a #Siena. Il fantino Brio muore in un incidente. Con la Porsche contro un albero a Bolgheri -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

ilmessaggero.it

TERAMO.questa mattina sull'A24 nel viadotto Sant'Antonio. Il conducente di una Mercedes, agente della polizia penitenziaria di 52 anni, è deceduto nello scontro con un camion che lo ...A Siena prima è arrivata la voce che ci fosse stato ungravissimo ad un fantino. Ma la macchina non tornava, Andrea Mari, in arte Brio, non aveva alcuna Porsche. Invece gliel'aveva prestata ...L’AQUILA – Incidente questo pomeriggio, al km 31 della statale 17 all’Aquila, zona Centi Colella. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e 2 persone sono rim ...Bolzano – Incidente domestico mortale domenica sera a Glorenza. Il 72enne Rudolf Wallnoefer era in casa con la moglie e alcuni parenti, quando, ad un certo punto, è salito in camera. L’uomo, forse per ...