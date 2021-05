Giro d’Italia 2021, orari di partenza e arrivo L’Aquila-Foligno: paesi e località attraversate oggi (Di lunedì 17 maggio 2021) oggi, lunedì 17 maggio 2021, per l’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada andrà in scena la decima tappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km. Il breve chilometraggio farà partire il plotone più tardi del solito. La partenza fittizia infatti è prevista alle ore 13.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.55, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.04 e le 17.24, a seconda della media oraria. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati oggi dal Giro d’Italia 2021. CRONOTABELLA DECIMA TAPPA 17 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021), lunedì 17 maggio, per l’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada andrà in scena la decima tappa, la nona in linea, condaeddopo 139 km. Il breve chilometraggio farà partire il plotone più tardi del solito. Lafittizia infatti è prevista alle ore 13.40, mentre lareale avverrà alle ore 13.55, infine l’è calcolato tra le 17.04 e le 17.24, a seconda della mediaa. Di seguito la cronotabella con glie tutti iattraversatidal. CRONOTABELLA DECIMA TAPPA 17 ...

