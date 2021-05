Roma, precipita dal Ponte Garibaldi: 31enne di Napoli in fin di vita a causa di un selfie (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Tragedia sfiorata alle 20.30 di ieri in zona Trastevere, al centro di Roma. Un 31enne napoletano, in compagnia di alcuni amici, mentre scattava un selfie con il cellulare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da Ponte Garibaldi. Era arrivato da Napoli, insieme a tre amici, per fare un giro nella capitale, Dario Dessi il ragazzo precipitato sulla pista ciclabile in banchina, mentre si metteva in posa per una foto. I tre amici sono stati ascoltati separatamente ed hanno confermato la stessa versione dei fatti. Lui era seduto sul muretto, all’angolo, ha chiesto loro di fargli una foto e poi all’improvviso l’hanno visto cadere giù. Il 31enne al momento è ricoverato al San Camillo in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tragedia sfiorata alle 20.30 di ieri in zona Trastevere, al centro di. Unnapoletano, in compagnia di alcuni amici, mentre scattava uncon il cellulare, ha perso l’equilibrio ed èto da. Era arrivato da, insieme a tre amici, per fare un giro nella capitale, Dario Dessi il ragazzoto sulla pista ciclabile in banchina, mentre si metteva in posa per una foto. I tre amici sono stati ascoltati separatamente ed hanno confermato la stessa versione dei fatti. Lui era seduto sul muretto, all’angolo, ha chiesto loro di fargli una foto e poi all’improvviso l’hanno visto cadere giù. Ilal momento è ricoverato al San Camillo in ...

