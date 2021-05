Elodie danza con body e tacchi, interviene Belen: il commento è da standing ovation (Di domenica 16 maggio 2021) Grande sorpresa per i fan di Elodie: la cantante si è “esibita” in una stupenda coreografia stile Flashdance su Instagram. Elodie è una cantante di assoluto valore, ma anche una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 maggio 2021) Grande sorpresa per i fan di: la cantante si è “esibita” in una stupenda coreografia stile Flashdance su Instagram.è una cantante di assoluto valore, ma anche una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ilfattovideo : Elodie in tacchi a spillo si scatena a ritmo di danza in sala prove, Belen Rodriguez: “Ma io ti adoro” – VIDEO - RadioR101 : #R101News: le lezioni di danza di #Elodie su Instagram fanno impazzire i fan ????? - justcallme_sug : @FredMosby_ Ha bisogno di tante lezioni di danza (come Elodie ma la vedo un po' più sciolta di lei già), ma è pront… - Reberebby215 : RT @croccoppini: Ricordiamo che quell’edizione la vinse Sergio, ELODIE SECONDA ROBBED, Gabriele vinse il circuito danza e Lele boh chi era… - bimbadiziamara : RT @croccoppini: Ricordiamo che quell’edizione la vinse Sergio, ELODIE SECONDA ROBBED, Gabriele vinse il circuito danza e Lele boh chi era… -