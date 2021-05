Mattarella “Serve sostegno alla famiglia per un’efficace ripartenza” (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La famiglia è nucleo vitale della società. L’art. 29 della Costituzione ne riconosce espressamente il carattere di società naturale preesistente allo Stato e ne afferma i diritti. Luogo di condivisione e trasmissione dei valori, segna il rapporto tra le generazioni ed è al centro dello sviluppo dei sentimenti della comunità, oltre a rappresentare elemento centrale della sua continuità. La Giornata internazionale della famiglia, proclamata dall’Onu, richiama alla necessità di riflettere, in modo approfondito, sui problemi concreti delle famiglie, sulle misure necessarie per ridurre il divario che conduce tante persone alla povertà e all’esclusione. Primo e più efficace elemento di equilibrio sul piano sociale, la famiglia merita politiche di sostegno, nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Laè nucleo vitale della società. L’art. 29 della Costituzione ne riconosce espressamente il carattere di società naturale preesistente allo Stato e ne afferma i diritti. Luogo di condivisione e trasmissione dei valori, segna il rapporto tra le generazioni ed è al centro dello sviluppo dei sentimenti della comunità, oltre a rappresentare elemento centrale della sua continuità. La Giornata internazionale della, proclamata dall’Onu, richiamanecessità di riflettere, in modo approfondito, sui problemi concreti delle famiglie, sulle misure necessarie per ridurre il divario che conduce tante personepovertà e all’esclusione. Primo e più efficace elemento di equilibrio sul piano sociale, lamerita politiche di, nella ...

Advertising

italianelcuore3 : Mattarella “Serve sostegno alla famiglia per un’efficace ripartenza” ?? famiglia? Quale? - Italpress : Mattarella “Serve sostegno alla famiglia per un’efficace ripartenza” - messina_oggi : Mattarella “Serve sostegno alla famiglia per un’efficace ripartenza”ROMA (ITALPRESS) - 'La famiglia è nucleo vitale… - CorriereCitta : Mattarella “Serve sostegno alla famiglia per un’efficace ripartenza” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella “Serve sostegno alla famiglia per un’efficace ripartenza” - -