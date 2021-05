Vandalizzata a Bologna la sede di Arcilesbica, Salvini esprime solidarietà (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “Vandalizzata a Bologna la sede di Arcilesbica. La colpa? Aver osato mettere in discussione alcuni punti della legge Zan, proprio quella con cui si vorrebbero combattere intimidazioni e violenze… Inaccettabile: viva la libertà di pensiero e di critica, tutta la mia solidarietà”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, Matteo Salvini (foto), leader della Lega. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “ladi. La colpa? Aver osato mettere in discussione alcuni punti della legge Zan, proprio quella con cui si vorrebbero combattere intimidazioni e violenze… Inaccettabile: viva la libertà di pensiero e di critica, tutta la mia”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, Matteo(foto), leader della Lega. L'articolo L'Opinionista.

